Tricofest estará aberta por mais um mês em Nova Petrópolis

Com a frente fria se aproximando no Rio Grande do Sul, a Tricofest, maior feira de malha de tricot da região Sul, espera uma movimentação intensa em seu último mês de evento. Iniciada em 10 de maio, a exposição segue até 22 de junho, funcionando aos finais de semana e feriados, das 10h às 19h, no Centro de Eventos do Município.

Apenas nos três primeiros dias de evento, 15 mil pessoas visitaram a feira, público impulsionado pelo Dia das Mães. A organização espera que outros dois feriados tragam resultados positivos em termos de movimentação: o de Nossa Senhora de Caravaggio, nesta segunda-feira (26) e o de Corpus Christi, que neste ano ocorrerá em 19 de junho.

"Os três primeiros finais de semana foram muito bons para nossas empresas. A Tricofest representa uma boa fatia do nosso faturamento anual e acreditamos que a partir de agora, com a efetiva chegada do frio, tenhamos uma consolidação de vendas das nossas marcas", avalia o CEO das marcas Tricoart e Knorst Malhas, Jonas Knorst.

Reunindo expositores especializados em malha tricot, a Tricofest oferece uma ampla variedade de produtos diretamente dos fabricantes para o consumidor final. Ao todo, são mais de 20 expositores de segmentos como acessórios, produtos em couro, vestuário especial, artigos para casa e cama e de mesa e banho.

O evento ainda reúne atrações culturais e espaços de lazer focados na atração de famílias. Tanto a entrada quanto o estacionamento são gratuitos. Além de shows nos dois espaços gastronômicos e apresentações de bandinha típica alemã aos finais de semana, a Tricofest realiza desfiles de moda com as tendências de outono e inverno para 2025. Nesta edição, os modelos estarão presentes em duas datas: dias 1º e 15 de junho, às 14h e às 16h.