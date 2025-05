IR 2025: como fica declaração de pessoa falecida?

A perda de um ente querido sempre traz dor e tristeza. Mas, além do luto, os familiares também precisam lidar com algumas obrigações burocráticas. Uma delas é a declaração do Imposto de Renda da pessoa que faleceu.

Esse procedimento é chamado de declaração de espólio. "Espólio é um conjunto de bens, direitos e dívidas deixados por uma pessoa após a sua morte. Tudo o que pertencera ao falecido -como imóveis, veículos, dinheiro, aplicações financeiras, dívidas -passa a fazer parte do espólio, até que seja feita a partilha entre os herdeiros", explica o professor da PUC do Paraná, Paulo Sérgio Miguel.



Ao todo, há três tipos de declaração de espólio:



Declaração inicial: apresentada no ano-calendário do falecimento

Declarações intermediárias: para os anos seguintes, até a data da partilha dos bens

Declaração final: correspondente ao ano da decisão judicial da partilha



Como a declaração de 2025 se refere ao ano-calendário de 2024, é possível que ainda seja necessária a declaração de ajuste anual da pessoa que faleceu no ano passado. É a chamada declaração inicial de espólio. Segundo o professor da UFC, Eduardo Linhares, "a declaração do ano anterior ainda deve ser feita como se a pessoa estivesse viva". "Nesse caso, a responsabilidade pela declaração e pelo imposto devido é do espólio, representado pelo seu inventariante".



Para entregar a declaração, o inventariante deve usar o programa da Receita Federal para o ano correspondente dadata da declaração. Deve ser informado o código 81, espólio, como natureza de ocupação.



A entrega pode ser feita pela internet, respeitando as regras e prazos das demais declarações. A partir desta primeira declaração até o momento da partilha dos bens, devem ser realizadas anualmente as declarações intermediárias.



Quando a partilha de bens finalmente é feita para herdeiros, é realizada a declaração final de espólio, quando são os informados os bens e quem irá recebê-los. Não há cobrança de imposto de renda.



O inventariante é o responsável para realizar a declaração de espólio de alguém falecido. Caso não haja inventário aberto, a responsabilidade passa para o cônjuge ou um dos herdeiros.