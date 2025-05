Petróleo fecha em alta, apesar de novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (23), revertendo três sessões consecutivas de queda, em um pregão volátil. A fraqueza do dólar e o movimento de ajuste de posições antes do feriado do Memorial Day, que acontece na próxima segunda-feira (26) nos Estados Unidos, ajudaram a sustentar os preços, mesmo diante de incertezas sobre a política comercial norte-americana.

LEIA MAIS: Ibovespa cai com aumento de IOF e em meio a novas ameaças de tarifas dos EUA

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 0,54% (US$ 0,23), fechando a US$ 61,53 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,45% (US$ 0,29), para US$ 64,21 o barril. No acumulado da semana, o WTI caiu 0,71% e o Brent recuou 1,83%.



Ao longo do dia, os preços chegaram a cair mais de 1%, pressionados pelas novas ameaças tarifárias do presidente Donald Trump à União Europeia (UE) e à Apple, além da perspectiva de aumento na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). No entanto, o petróleo voltou a firmar ganhos com o enfraquecimento do dólar e a valorização de mais de 2% do cobre - ativo frequentemente negociado nas mesmas cestas que o óleo.



O mercado também demonstrou cautela com o feriado prolongado. "Não houve uma manchete específica para a reversão, mas a proximidade do Memorial Day trouxe recompra de posições vendidas, e o piso técnico de US$ 60,02 - o menor desde 9 de maio - pode ter atraído caçadores de barganhas", destacou o estrategista da Pepperstone, Quasar Elizundia.



Segundo ele, o cenário geopolítico também contribui para o movimento de ajuste. "Com temas sensíveis no radar, como as negociações nucleares entre EUA e Irã e as conversas entre Rússia e Ucrânia, pode ser mais confortável entrar no fim de semana com uma posição mais equilibrada", afirma.