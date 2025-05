Por que o projeto de lei fiscal de Trump está preocupando investidores

Um projeto de lei do governo Trump, aprovado nesta quinta-feira (22) na Câmara dos Deputados americana e que estenderia cortes de impostos e aumentaria gastos militares, está amplificando preocupações com a dívida e o déficit entre investidores de títulos, um poderoso grupo de participantes do mercado que influencia fortemente quanto custa para o governo financiar seu orçamento.

As preocupações do mercado se intensificaram nesta quarta (21) e quinta-feira (22), enquanto os republicanos no Capitólio negociavam e aprovavam o amplos cortes de impostos definidos em 2017, além de alguns novos, sem reduzir significativamente os gastos. A medida agora vai ao Senado americano.

Esses temores se manifestaram em rendimentos acentuadamente mais altos nos títulos da dívida do governo dos EUA, conhecidos como treasuries, à medida que os investidores exigiam um prêmio maior para emprestar ao governo.

O rendimento do "treasury" de 30 anos, um indicador dos custos de empréstimos do governo no longo prazo, estava em 5,13% nesta quinta, o nível mais alto desde outubro de 2023. A rentabilidade é inversamente proporcional aos preços, isto é, os investidores estão pagando menos e exigindo mais retornos para dar o voto de confiança de que os EUA honrarão as dívidas. O de 20 anos também subia, a 5,14%, o nível mais alto também desde novembro de 2023. Já o de 10 anos, mais monitorado pelo mercado, estava em 4,590%, um ligeiro recuo em relação aos 4,595% do dia anterior.

Na quarta, também houve uma liquidação no mercado de ações, ajudando a arrastar o S&P 500 1,6% para baixo no dia, sua queda mais acentuada em um mês. "É desnecessário dizer que se Trump está, de fato, olhando para o mercado de treasuries como um barômetro da aprovação dos investidores sobre as ações em Washington, então a recente liquidação que levou os rendimentos de 30 anos de mínimos de 4,65% este mês para 5,095% é, sem dúvida, um desenvolvimento preocupante", disse Ian Lyngen, estrategista de taxas de juros do BMO Capital Markets.

Os investidores de títulos já estavam apreensivos com a política tarifária oscilante do presidente Donald Trump. Então, as disputas desta semana sobre o que ele chamou de "grande e belo projeto de lei" desencadearam o novo surto de turbulência no mercado de títulos. O presidente havia pressionado os legisladores republicanos na terça-feira (20), visitando o Capitólio e advertindo que não avançar com o projeto levaria a impostos mais altos.

Falando com repórteres na terça-feira, Raphael Bostic, presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, alertou que a volatilidade no mercado de treasuries poderia aumentar a já elevada incerteza sobre as perspectivas econômicas.

Isso corre o risco de tornar as pessoas "ainda mais cautelosas sobre como se envolvem", disse. "Se isso acontecer, então terei que avaliar até que ponto isso deve mudar minha perspectiva sobre como a economia vai se comportar".

'Aumentando o volume'



Por décadas, os defensores da austeridade fiscal alertaram que a carga da dívida americana era insustentável e que gastos desenfreados financiados com dinheiro emprestado eventualmente afastariam os investidores de emprestar aos Estados Unidos. Esses temores agora estão se consolidando mais fortemente no mercado de títulos e correm o risco de se espalhar ainda mais.

No mês passado, o lançamento caótico das tarifas de Trump sobre os principais parceiros comerciais fez com que títulos, ações e o dólar caíssem simultaneamente de valor, uma combinação rara que desafiou o papel tradicional dos ativos dos EUA como fonte de segurança e estabilidade.

O presidente recuou em suas tarifas mais altas após um aumento particularmente severo nos rendimentos dos treasuries, que foi iniciado por vendas devido a estratégias de negociação controladas por computador, mas alimentado por preocupações de que investidores estrangeiros estavam evitando títulos dos EUA.

Esse recuo acalmou os mercados de certa forma, mas os primeiros sinais de nervosismo no mercado de títulos estão de volta.

Agora, a preocupação é que o projeto de lei fiscal do governo aumentará o déficit federal, que é a diferença entre a receita e os gastos do governo. O Escritório de Orçamento do Congresso estimou na quarta-feira (21) que o projeto, conforme redigido no início desta semana, adicionaria mais de US$ 3 trilhões (R$ 17 trilhões) ao déficit.

Isso significaria mais empréstimos -a dívida federal dos EUA está a caminho de estabelecer um recorde, em relação ao tamanho da economia.

"Tínhamos um caminho orçamentário insustentável, e estamos aumentando o volume", disse Lou Crandall, economista-chefe da Wrightson ICAP, uma empresa de pesquisa. Ele falou à margem da conferência anual do Fed de Atlanta, que foi realizada esta semana em Fernandina Beach, Flórida, e focada na estabilidade financeira.

O aparente progresso nas negociações congressuais sobre cortes de gastos parece ter amenizado as piores preocupações dos investidores por enquanto, mas os rendimentos permanecem próximos de onde estavam logo antes de Trump ser compelido a pausar muitas de suas tarifas.