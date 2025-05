Brasil se tornará mais competitivo com a guerra de tarifas, diz especialistas

A geopolítica que estava esquecida desde o final da Guerra Fria está de volta e afetando os fluxos de comércio e investimentos pelo mundo. Entretanto, o Brasil está em vantagem em áreas em que é mais competitivo, como no agronegócio e no chamado Capex Verde, que é o investimento em capacidade produtiva para uma economia mais sustentável. A avaliação é do economista Marcos Troyjo, que palestrou durante o Almoço da Exportação 2025, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) e pelo Conselho do Prêmio Exportação RS.

Especialista em comércio internacional e tendo ocupado cargos de destaque como secretário de Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia e ex-presidente do Brics, Troygo mostrou otimismo com o cenário. Na palestra “Desafios para o comércio exterior em um novo ciclo de globalização”, o economista fez um histórico de como nasceu e cresceu o movimento e deu dicas aos exportadores gaúchos que vendem para os Estados Unidos. As negociações, que antes eram dirimidas na Organização Mundial do Comércio (OMC), terão que tomar outro caminho. Citou o Guanxi, forma com que os chineses negociam através de um intermediário.

“As tarifas não vão cair. A melhor aliança vai ser feita diretamente com os compradores. Vamos precisar mais de lobistas do que diplomatas”, definiu, ao se referir à nova política norte-americana de tarifas e fazendo um trocadilho com a palavra turbulência em inglês (turbulence) com o nome de Trump.



Outro conselho foi o de atenção ao crescimento nos próximos 25 anos em países como Índia, Paquistão, Indonésia e Estados Unidos, além da África do Sul. “No jogo da segurança alimentar, da segurança energética e do capex verde, o Brasil será um ator indispensável”, garantiu. Lembrou que os EUA foram o principal vendedor de alimentos para a China entre os anos de 2001 e 2018. Entretanto o país asiático se utiliza do setor para retaliar os EUA. “Qual é o único país do mundo que tem capacidade, tanto em termos de escala, quanto agilidade de funcionar, quase que automaticamente, como substituto nesse fluxo? O Brasil”, destacou.

Durante o evento, foi assinado um acordo de cooperação do Prêmio com a agência Invest RS. De acordo com o presidente do Prêmio, Rafael Biedermann Mariante, a qualificação será o foco da parceria. “Dentro do Conselho, temos 16 entidades. É muito importante o conhecimento que cada uma traz, com discussões muito ricas e relevantes. Queremos mostrar mais o que o conselho faz através do conhecimento. Queremos ajudar as empresas a exportar mais. Vamos agregar temáticas de exportação”, observou o dirigente. A parceria terá quatro frentes, segundo o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki: entender o Rio Grande do Sul através de dados, definir um calendário de feiras e eventos e intensificar a participação, trabalhar a qualificação de município e estimular a capacitação de empresas para a exportação.

Também participou do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo. O governo, destacou Polo, tem como objetivo tornar o Estado mais forte e competitivo. “Quem gera riqueza e tributos são os empreendedores. Cabe à gestão criar condições para estimular negócios e segurança jurídica”, salientou.