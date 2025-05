Motta anuncia formalmente grupo de trabalho da reforma administrativa

Ao final da sessão plenária da Câmara dos Deputados desta quarta (21) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) oficializou o anúncio de criação de um grupo de trabalho sobre a reforma administrativa. Os detalhes do GT começaram a ser ajustados na reunião de líderes desta quarta (21) da qual saiu a decisão pela retirada dos pontos relacionados à reforma do projeto de lei de reajuste dos servidores - recém aprovado na Casa."Todos os partidos da Casa estarão representados nesse grupo com um membro. Daremos um prazo de 45 dias para que o grupo de trabalho elabore uma proposta de eficiência da máquina pública do nosso País. Esse projeto não atende a um polo ou outro nesta casa, atende a uma sociedade por serviços públicos de melhor qualidade", anunciou Motta.O presidente da Câmara sustentou que o intuito do grupo "não é retirar direitos de alguma categoria ou fazer qualquer perseguição". "O que a presidência pensa é que podemos avançar usando pontos que já são usados em outros países, como o uso de tecnologia para prestar um serviço melhor à população. Podemos ter mais eficiência, agilidade em respostas ao povo, especialmente nos serviços públicos, educação, saúde segurança pública do social", indicou.Segundo Motta, uma das "maiores expectativas sobre o que a Casa pode fazer" é o "trabalho por uma máquina pública mais eficiente". "Estaremos criando esse grupo de trabalho para que, nesse prazo, uma proposta seja apresentada e possamos trazer ao plenário para a sua votação", apontou o presidente da Câmara.O presidente da Câmara ainda fez um aceno ao deputado Zé Trovão (PL-SC) ao "reconhecer seu papel" na criação do GT. Motta afirmou que Trovão o procurou desde março para tratar da reforma administrativa. "Não tenho dúvida que o líder (do PL) Sóstenes Cavalcante, vai colocá-lo no GT", afirmou. No mesmo pronunciamento, Motta citou nominalmente o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) que é cotado para ser o coordenador do grupo de trabalho.