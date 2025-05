Pesquisa da Fiergs mostra que falta de confiança e pessimismo persistem entre industriais

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) subiu de 46,4 pontos, em abril, para 47,5, em maio, após duas quedas consecutivas. Apesar da alta, o índice segue abaixo da linha dos 50 pontos desde dezembro de 2024, o que indica que a baixa confiança na indústria continua predominando entre os empresários. A pesquisa foi divulgada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), nesta quinta-feira (22). “A incerteza fiscal, o ciclo de alta das taxas de juros, a inflação e a instabilidade do mercado externo afetam o cenário industrial e geram pessimismo”, afirma o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.

O levantamento também mostra um leve aumento no Índice de Condições Atuais, que passou de 41, 2 pontos, em abril, para 42,4, em maio. Ainda abaixo de 50, a pontuação revela que os empresários continuam percebendo uma piora nas condições dos negócios, mesmo que de forma menos intensa.

O Índice de Condições da Economia Brasileira também registrou alta, subindo 2,1 pontos em relação a abril e atingindo 35,9, em maio. Apesar do avanço, a percepção negativa é maior (51,3%) do que a positiva (apenas 2,5%) entre os empresários.

Com isso, a indústria gaúcha completa 31 meses consecutivos, desde novembro de 2022, sem identificar melhorias no cenário econômico nacional. De maneira similar, o Índice de Condições das Empresas, embora tenha crescido de 44,9, em abril, para 45,7, em maio, ainda reflete uma percepção de piora.

O Índice de Expectativas para os próximos seis meses avançou, passando de 49 para 50 pontos. Enquanto as expectativas em relação à economia brasileira seguem pessimistas pelo 31º mês consecutivo, com 41,5 pontos, ainda em campo negativo, mas o maior valor do ano, as expectativas em relação às próprias empresas continuam otimistas, com 54,3, estáveis em relação a abril.

O ICEI-RS é formado por um conjunto de indicadores que avaliam a percepção dos empresários quanto às condições atuais (melhores ou piores) e às expectativas (otimistas ou pessimistas), tanto em relação à economia brasileira quanto às suas próprias empresas. Foram entrevistadas 158 empresas, sendo 37 pequenas, 54 médias e 67 grandes, entre os dias 5 e 14 de maio.