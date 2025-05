Bolsas da Ásia fecham baixa após perdas em Wall Street com temor fiscal nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, acompanhando perdas em Wall Street, em meio a preocupações sobre a situação fiscal dos EUA.Liderando perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi caiu 1,22% em Seul, a 2.593,67, enquanto o Hang Seng recuou 1,19% em Hong Kong, a 23.544,31 pontos, o japonês Nikkei cedeu 0,84% em Tóquio, a 36.985,87 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,61% em Taiwan, a 21.670,96 pontos.Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,22%, a 3.380,19 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,95%, a 1.991,01 pontosOntem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de 1,4% a quase 2%, no segundo dia negativo, pressionados por temores de que o projeto de lei orçamentária do governo Trump, em tramitação no Congresso americano, impulsione significativamente a dívida federal dos EUA. Na semana passada, a Moody's rebaixou a nota de crédito dos EUA por questões fiscais.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, depois de avançar nas duas sessões anteriores. O S&P/ASX 200 caiu 0,45% em Sydney, a 8.348,70 pontos.