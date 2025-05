"Informação aos mercados sobre gripe aviária é fundamental", afirma Francisco Turra

"Os mercados internacionais precisam de todas as informações sobre a gripe aviária. A informação das autoridades brasileiras é fundamental neste momento. Temos a responsabilidade de não ludibriar os mercados e o País tem feito um esforço incrível. O que conta a favor do Brasil é exatamente essa credibilidade e outra coisa importante é a escassez enorme da proteína no mundo". A análise é do presidente Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, que, nesta quarta-feira (21), participou do Tá na Mesa da Federasul.

Turra elogiou as ações tomadas pela Secretaria Estadual da Agricultura e pelo Ministério da Agricultura com relação a gripe aviária. "As medidas tomadas até aqui estão perfeitas e foram na hora certa, pontuais e cumprindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e os protocolos sanitários da legislação brasileira", destaca. Segundo Turra, o Brasil atingiu um grau de confiabilidade e maturidade muito importante no mundo. "Estamos sendo transparentes no que estamos fazendo, mostrando e divulgando ao mundo que acompanha com atenção a crise da gripe aviária", comenta.

Turra destaca que o Brasil é o principal exportador de proteína animal do mundo, mas também de avicultura - 37% das exportações do mundo são brasileiras. "É uma fatia expressiva e temos a nosso favor a credibilidade. Não é num estalar de dedo que a China vai achar um país no mundo que forneça carne como o Brasil. Não é assim. Não há mercado em quantitativo como o Brasil para poder oferecer ao mundo", acrescenta.

O presidente do Conselho da ABPA diz que agora é necessário conter, erradicar e descartar ovos como aconteceu nas propriedades rurais gaúchas. "Temos que rastrear onde foi e onde possa ter e abater as aves e realizar a desinfecção", destaca. Outra iniciativa, segundo Turra, é informar aos mercados internacionais que a gripe aviária não voltou e que não houve reincidência. "A informação aos mercados é fundamental", destaca.