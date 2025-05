Simecs promove encontro sobre a neoindustrização

de Caxias do Sul Um encontro para saber mais sobre a economia global e do país e os possíveis impactos nos negócios e para discutir competitividade, tecnologias e inovação. Estes serão assuntos do Transforma 2025, promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), nesta quinta-feira (22), entre 13h e 18h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul,O primeiro painel da tarde, com o tema Perspectivas da Neoindustrialização Brasileira, reunirá lideranças nacionais. Participarão o presidente executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), José Velloso; o presidente da Abipeças (Associação Brasileira da Indústria de Autopeças) e do Sindipeças, Claudio Sahad; e a gerente de operações na John Deere, Juliane Aére.Os desafios e as oportunidades na economia estarão na palestra do economista do Simecs, Igor Morais. “Um ponto fundamental do cenário econômico passa pela mudança de perfil das relações comerciais e geopolíticas diante da imposição de tarifas pelos Estados Unidos e dos conflitos envolvendo Ucrânia, Rússia, Índia, China e Israel. São eventos que podem levar a um crescimento menor. Não falamos de crise, mas de esgotamento de modelo, caso da China, e de desaceleração do consumo, nos Estados Unidos”, afirma. Avalia que o cenário traz um desafio adicional para o Brasil neste e no próximo ano. “É o problema das contas públicas. Diversos países passaram a apresentar déficits fiscais elevados depois da pandemia. Ainda temos uma trajetória de desaceleração econômica, que pode ser potencializada com essas questões internacionais”, acrescenta. A programação será encerrada com palestra do professor e pensador Clóvis de Barros Filho, sobre propósito e transformação.A expectativa da organização é reunir 700 pessoas, entre empresários, lideranças, gestores e demais profissionais do setor. O evento é alusivo ao Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio. O acesso é gratuito para associados. Para o público em geral o investimento é de R$ 290.