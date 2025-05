Juros podem cair abaixo do nível neutro para evitar inflação, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, afirmou que as taxas de juros podem ter que ficar abaixo da taxa neutra, para evitar que a inflação fique aquém da meta de 2% na zona do euro, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21, após apresentação de relatório de estabilidade financeira.

Contudo, Centeno apontou que "ninguém sabe ao certo" qual será a taxa neutra dos juros europeus neste processo. "Nós temos a responsabilidade de garantir uma economia compatível com a taxa de inflação a 2%. O crescimento na zona do euro não tem sido compatível com esse equilíbrio, porque estamos em uma 'posição cíclica negativa'", explicou o dirigente.



Segundo Centeno, a política monetária não pode esquecer que "por trás dos preços está a economia". "Não podemos correr o risco de ter uma política monetária que coloque a taxa de inflação abaixo do objetivo", acrescentou.