CICC anuncia a realização da sua primeira conferência econômica e financeira China-Brasil em SP 

Em 20 de maio de 2025, a primeira Conferência Econômica e Financeira China-Brasil, organizada pela China International Capital Corporation Limited (CICC), foi realizada com sucesso em São Paulo, Brasil. Centenas de representantes govermentais, representantes das empresas líderes e instituições de investimento da China e do Brasil participaram da conferência.

Durante o evento, Xu Yicheng, membro do Comitê da Administração da CICC representou a empresa. Em seu discurso de abertura, Xu destacou que as empresas chinesas possuem ampla experiência em desenvolvimento, aplicação e operações, tanto em setores convencionais como fabricação de equipamentos e infraestrutura, como em indústrias emergentes como alta tecnologia e energia nova. Essas competências estão alinhadas com as demandas de transformação do novo Programa de Aceleração do Crescimento e da reindustrialização do Brasil.

Olhando para o futuro, Xu ressaltou as amplas perspectivas e as oportunidades abundantes de cooperação entre os dois países em áreas como comércio e investimento, complementaridade industrial, transição verde e inovação tecnológica. Xu também apresentou as vantagens dos negócios da CICC e seu compromisso com a internacionalização, bem como os avanços recentes da empresa no Brasil.

Vale destacar que a CICC assessorou com sucesso na cisão e desinvestimento do negócio de banda larga da Oi, viabilizou a aquisição com suavidade da fábrica de equipamentos eólicos da GE no Brasil pela Goldwind, e garantiu uma transição suave na venda da fábrica de veículos de passageiros da Daimler no Brasil para a Great Wall Motors.

A conferência contou com mais de vinte palestrantes de destaque dos governos, instituições financeiras e empresas líderes dos dois países, que debateram temas como macroeconomia, tendências de investimento transfronteiriço, desenvolvimento do setor industrial e do mercado financeiro.

Os principais tópicos abordados incluíram Perspectivas Econômicas, Comerciais e de Investimento China e Brasil, Vanguarda da Energia Limpa: Avanços na Cooperação em Energia Sustentável China-Brasil e Aprofundar os Laços Econômicos China e Brasil: Tendências de Investimento Transfronteiriço Impulsionadas pelo Consumo. Representantes das organizações incluiram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eletrobras, o Conselho Empresarial Brasil-China e a Bolsa de Valores do Brasil B3.

Este evento marca a primeira conferência de alto nível da CICC na América Latina. No futuro, CICC continuará a aproveitar suas forças integradas entre investimento + banco de investimento + pesquisa para promover o investimento e o fluxo de capitais transfronteiriço entre China e Brasil. Os futuros planos da CICC incluem a maior facilitação do investimento das empresas líderes chinesas no Brasil - principalmente nos setores de energía limpa, mineração, agricultura, manufatura avançada, comércio eletrônico e infraestrutura, juntamente com o apoio para os investimentos e atividades em mercado de capitais das empresas brasileirasna China, como a emissão de títulos denominados em RMB (Panda Bonds) e a listagem em Hong Kong.

Ao expandir suas atividades na América Latina e aprofundar o envolvimento com o setor público local, empresas, instituições financeiras e organizações de pesquisas, a CICC buscará impulsionar ainda mais a cooperação em investimentos entre China e Brasil, injetando novo dinamismo no desenvolvimento econômico e comercial transfronteiriço.

Sobre o CICC

A China International Capital Corporation Limited (CICC, 601995.SH, 3908.HK) foi fundada em 1995. Nossa expertise em serviços profissionais inclui a liderança de várias transações de destaque, refletindo nosso envolvimento próximo nas reformas e no desenvolvimento econômico da China. Nossa visão é ser um banco de investimento da primeira classe com competitividade internacional. Como um banco de investimento com raízes chinesas e alcance internacional, a CICC continua oferecendo serviços financeiros de excelência por meio de sua ampla rede e destacada capacidade transfronteiriça, ajudando seus clientes a alcançar seus objetivos estratégicos de desenvolvimento.