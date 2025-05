Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta; exceção, Tóquio cai com impacto tarifário

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, ainda sob o efeito de cortes de juros na região. A exceção foi a do Japão, que caiu em meio a preocupações sobre os efeitos da política tarifária do governo Trump.Ontem, os bancos centrais da China (PBoC) e da Austrália (RBA) reduziram seus juros básicos.O PBoC anunciou um corte de 10 pontos-base, o primeiro desde outubro, em meio a incertezas sobre futuras discussões comerciais entre China e EUA, embora os dois países tenham suspendido as chamadas tarifas "recíprocas" por 90 dias. O RBA reduziu sua taxa em 25 pontos-base e adotou tom mais "dovish" do que o normal, segundo analistas, sugerindo continuidade do relaxamento da política monetária australiana.Liderando ganhos na Ásia, o índice Taiex subiu 1,29% em Taiwan, a 21.803,91 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,91% em Seul, a 2.625,58 pontos, e o Hang Seng teve alta de 0,62% em Hong Kong, a 23.827,78 pontos.Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,21%, a 3.387,57 pontos, em sua terceira sessão positiva, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou estável, em 2.010,01 pontos.O Ministério de Comércio chinês ameaçou hoje tomar medidas legais contra tentativas dos EUA de impor restrições ao uso de chips chineses, mostrando que tensões entre Pequim e Washington persistem apesar da pausa na disputa tarifária bilateral.Na contramão, o Nikkei recuou 0,61% em Tóquio, a 37.298,98 pontos, após dados mostrarem que as exportações japonesas para os EUA sofreram em abril a primeira queda anual em quatro meses, evidenciando o impacto das tarifas americanas. Há expectativas de que Japão e EUA iniciem uma nova rodada de negociações tarifárias na sexta-feira (23).Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo dia consecutivo, com alta de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.386,80 pontos.