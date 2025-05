RS será o primeiro estado da região Sul a receber um cabo submarino de conexão internacional

O Rio Grande do Sul será o primeiro estado da região Sul a receber um cabo submarino de conexão internacional. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), em Brasília, com a presença do governador Eduardo Leite e de executivos da Meta e da V.tal, responsáveis pelo projeto. A expansão do cabo Malbec marca um salto inédito na infraestrutura digital do Estado e posiciona Porto Alegre como um novo hub de conectividade na América do Sul.

Além de conectar o Estado ao mundo, o cabo Malbec amplia a capacidade de resposta a emergências e catástrofes climáticas, melhora a distribuição de dados e oferece alternativas de tráfego, as quais são fundamentais para a estabilidade de serviços públicos e privados. A nova rota também diversifica as rotas de dados, reduz a latência e aumenta a resiliência da infraestrutura digital da região.



Desenvolvido pela Meta, em parceria com a empresa de infraestrutura neutra V.tal, o Malbec entrou em operação em 2021, interligando Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Com a nova extensão, que chegará ao litoral gaúcho pelo município de Balneário Pinhal e seguirá por via subterrânea até Porto Alegre, o RS se integra à principal malha internacional de dados do Cone Sul. O início da operação está previsto para 2027.



Este será o primeiro cabo internacional a atingir diretamente o território gaúcho e beneficiará também os estados vizinhos de Santa Catarina e Paraná, além de ampliar a conectividade de países como Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.

O projeto eleva o RS a um novo patamar de protagonismo no cenário da economia digital e abre espaço para a instalação de data centers, operações em nuvem, redes de inteligência artificial e empresas de tecnologia de ponta. A chegada do Malbec torna Porto Alegre mais atrativa para big techs, operadoras, OTTs (sigla para Over-the-Top, que inclui plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+), e provedores de internet. Também reforça a posição do Brasil como líder regional em infraestrutura digital.

“Este investimento em conectividade submarina, plenamente alinhado ao nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, representa um marco para o futuro do Estado. Ao fortalecer nossa ligação com o mundo, ele abre caminho para atrair empresas de infraestrutura digital de porte global. Além disso, fomenta projetos de inteligência artificial, tecnologias que já transformam o presente e definirão o futuro da inovação, setor em que o RS é líder no Brasil, segundo o ranking de competitividade dos Estados. Com obras iniciando agora e operação prevista para 2027, estaremos prontos para oferecer uma infraestrutura ainda mais resiliente e de alta capacidade”, afirmou o governador Eduardo Leite.



O CEO da V.tal, Felipe Campos, também destacou o impacto direto sobre a competitividade e a experiência dos usuários: “Será uma infraestrutura única que vai atrair o interesse das operadoras, big techs, OTTs e provedores de internet, além de outras empresas de cabos submarinos. Todos os países do Cone Sul serão beneficiados com esse novo ecossistema, sem falar nos usuários finais e empresas, que terão uma melhor experiência no uso da internet e de aplicações digitais”.



Para a Meta, a escolha do RS reforça o papel do estado no futuro da conectividade no continente. “A expansão do Malbec para Porto Alegre é um marco da conectividade na América do Sul, beneficiando milhões de pessoas no Brasil e posicionando a capital gaúcha como o primeiro grande hub digital internacional do sul do país. Contribuirá para a atração de empresas de infraestrutura digital, baixando custos e melhorando serviços ao consumidor”, afirmou a diretora de Políticas Públicas, Conectividade e Infraestrutura da Meta para América Latina, Ana Luiza Valadares.



Com investimento privado e operação prevista para começar em 2027, o projeto é mais um pilar do governo gaúcho em aliar desenvolvimento econômico, inclusão digital e inovação tecnológica em sua agenda de reconstrução e futuro. Também participaram do evento os secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão).