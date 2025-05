Dólar ganha força ante real e pares emergentes, após recuar mais cedo

O dólar ganhou força ante o real e outras moedas emergentes na manhã desta terça-feira (20), após ajuste de baixa nos primeiros negócios, influenciado pelo corte de juros na China e pela desvalorização da moeda americana ante pares principais, que persiste, ainda ecoando o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moodys. No mercado local, os juros curtos ganham força com o dólar, mas taxas nos vértices médios e longos oscilam perto dos ajustes em meio à deflação do IGP-M e alta nos rendimentos mais longos dos Treasuries.



O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,32% na segunda prévia de maio, mais intensa do que o recuo de 0,04% observado na mesma leitura do mês passado, informou a FGV.



A Petrobras realizará nesta terça o pagamento da primeira parcela da remuneração aos acionistas referente ao balanço de 31 de dezembro de 2024. O valor bruto corresponde a R$ 0,37183274 por ação ordinária e preferencial.



Há cinco investigações de suspeitas de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) no País, conforme atualização do Ministério da Agricultura nesta manhã.



O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse em discurso, na segunda-feira (19), não acreditar que as negociações nucleares em curso com os EUA serão bem-sucedidas. Khamenei afirmou também que uma proposta dos EUA para que Teerã interrompa o enriquecimento de urânio é "ultrajante" e que Washington precisa evitar fazer comentários "tolos".



A agenda de indicadores é esvaziada no Brasil e EUA e as atenções estão voltadas para comentários de pelo menos sete dirigentes do Federal Reserve (Fed) ao longo do dia: Thomas Barkin, de Richmond (10h); Raphael Bostic, de Atlanta (10h e 20h); Susan Collins, de Boston (10h30); Alberto Musalem, de St Louis (14h); diretora do Fed Adriana Kugler (18h); Beth Hammack, de Cleveland (20h); Mary Daly, de São Francisco (20h). Na Europa, sai o índice de confiança do consumidor da zona do euro (11h).



No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de abertura oficial da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (9h30). O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reúne-se com os senadores para discutir sobre a PEC da autonomia (12h).