Dólar sobe com commodities fracas, cautela externa e IBC-BR no radar

O dólar sobe no mercado à vista, após abertura com viés de baixa. O mercado de câmbio se ajusta à queda do petróleo e do minério de ferro em meio a dados de atividade chineses mistos, IBC-BR perto do teto das projeções e possível preocupação fiscal. Há expectativas pela divulgação da nova grade de parâmetros macroeconômicos, o Boletim Macrofiscal de maio e a atualização do Panorama Macroeconômico, às 14h.Além disso, a mediana do Focus projeta déficit primário de 0,60% do PIB em 2025, acima da meta de déficit zero, e para 2026, a estimativa está em 0,66% do PIB, também acima da meta de superávit de 0,25%, ambos fora do intervalo de tolerância previsto pelo governo.Em Nova York, predomina a cautela, após o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela agência Moody's, o que enfraquece os futuros de ações, preços dos Treasuries (com alta das taxas) e o dólar frente outras moedas fortes e emergentes. A União Europeia (UE) e o Reino Unido fecharam nesta segunda-feira, 19, um acordo de defesa e segurança que pode estar ajudando a apoiar euro e libra.O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de março expandiu 0,8%, na margem, deixou carrego positivo de 0,7% para a atividade no segundo trimestre e de 3% para o ano. O IBC-BR total sobe 1,30% no 1T25 ante o 4T24 e 3,68% ante o 1T24.A mediana do relatório Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,95% para 4,91%. A mediana para o IPCA de 2025 caiu de 5,51% para 5,50% e para 2026, se manteve em 4,50%.O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas, passando de 0,50% para 0,44%, da primeira quadrissemana de maio para a segunda.O presidente da ABPA, Ricardo Santin, afirmou que o setor de carne de frango no Brasil tem controle sobre os casos suspeitos de gripe aviária e está preparado para possíveis surtos. Além das suspensões regionais das compras pelo Japão, as exportações de frango e derivados de todo o território brasileiro estão suspensas para China, UE, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul.A União Europeia (UE) e o Reino Unido fecharam nesta segunda um acordo de defesa e segurança que abre o caminho para que fabricantes de armas britânicos participem dos programas de aquisições do bloco. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que a mensagem é que Europa permanece unida.O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, diz que se preocupa mais com o mandato de inflação e alerta sobre progresso estagnado.A agência de estatísticas da China (NBS), avaliou que a segunda economia do mundo vem crescendo de forma estável, apesar de "pressões", e tende a manter "ímpeto positivo".Embora a produção industrial da China tenha crescido acima do esperado em abril, as vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos avançaram em ritmo mais lento do que o previsto. Além disso, as vendas de novas moradias no país em valor caíram 1,9% entre janeiro e abril.