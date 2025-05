Bairro Mário Quintana sedia Feirão de Empregos neste sábado

Neste sábado (17), o Sine Municipal promove um Feirão de Empregos. O evento ocorrerá das 9h às 14h, na Escola Espaço do Saber, situada na Rua Millo Raffin, n°79, no bairro Mário Quintana. São cerca de 100 vagas para o mercado de trabalho, e as entrevistas acontecerão no local.