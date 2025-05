Uruguai reforça vigilância sanitária após confirmação de gripe aviária no Brasil

O Uruguai intensificou a vigilância sanitária e orientou produtores avícolas a reforçarem as medidas de biossegurança para evitar a entrada da gripe aviária no país. O alerta foi emitido nesta sexta-feira (16), pela Direção-Geral de Serviços Pecuários, do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do país, após a confirmação do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, no Brasil.