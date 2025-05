Petrobras informa que parada para manutenção custará R$ 557 milhões

A Petrobras inicia no próximo domingo, 18, a parada programada de manutenção na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul. Serão investidos cerca de R$ 557 milhões, com o objetivo de preservar a integridade dos equipamentos e a segurança das pessoas, aumentar a eficiência e rentabilidade no processo produtivo e implementar projetos.



Os serviços programados devem durar até o início de agosto e mobilizar cerca de 2,9 mil trabalhadores, no pico das atividades.

"O escopo principal dos trabalhos consiste na abertura dos equipamentos, inspeções internas, avaliação de integridade e execução de reparos, garantindo mais uma campanha operacional de, no mínimo, seis anos para as unidades envolvidas", explicou em nota o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti.



Ele ressaltou que a disponibilidade de mão-de-obra local é um desafio reconhecido pela Petrobras, que para isso promove ações para qualificação de trabalhadores da região. "Para esta parada, a Refap buscou, junto ao Banco de Oportunidades de Canoas e ao Sine (Sistema Nacional de Empregos) de Canoas e Esteio, maximizar a contratação de pessoas do local, gerando emprego e renda na região de atuação e contribuindo para o desempenho do papel social da Petrobras", afirmou.



Serão realizadas inspeções normativas, manutenções preventivas e corretivas em quatro importantes unidades de processo da refinaria: destilação atmosférica (U-01), destilação a vácuo (U-02), craqueamento catalítico (U-03) e coque (U-650), em um total de 3.679 equipamentos.



As intervenções na destilação têm como um de seus principais ganhos o aumento da eficiência energética, enquanto as da unidade de coque possibilitam o aumento da carga média da unidade de 2.700 m3/dia para 3.000 m3/dia. Já na unidade de craqueamento serão feitas atualizações tecnológicas, de confiabilidade e de segurança de processo, informou a estatal.