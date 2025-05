Escola do Cooperativismo é Nota 5 na avaliação do MEC

A Escola Superior do Cooperativismo (Escoop), em Porto Alegre, recebeu nota máxima em avaliação recente do Ministério da Educação (MEC). Criada em 2011 no Rio Grande do Sul, a Escoop é a única instituição de ensino superior no Brasil voltada exclusivamente ao cooperativismo. As informações são do Sistema Ocergs.



No último ano, foram mais de 8 mil alunos inscritos nos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, inovação e pesquisa. O reconhecimento do MEC, divulgado nesta semana, considera questões como ensino, infraestrutura e processos da instituição, vinculada ao Sistema Ocergs.

Aproximadamente 14% do PIB gaúcho passa pelo cooperativismo. O sistema cooperativo gaúcho reúne, atualmente cerca de 370 cooperativas, divididas em sete ramos, sendo a maior parte dos setores agrícola, de crédito e transporte. São 3,8 milhões de associados e 75,9 mil empregados, em um sistema que registrou faturamento de R$ 86,3 bilhões em 2023.







