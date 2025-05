Lucro líquido do Banrisul alcança R$ 241,5 milhões no 1º trimestre

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 241,5 milhões no primeiro trimestre de 2025, incremento de 28,8% frente ao resultado do mesmo período de 2024. O desempenho reflete, especialmente, o crescimento da margem financeira e das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.



O saldo dos recursos captados e administrados totalizou R$ 118,2 bilhões em março de 2025, com crescimento de 14,4% em relação a março de 2024, promovido especialmente pela captação de depósitos a prazo e recursos de letras financeiras. O total em ativos alcançou R$ 151,3 bilhões em março de 2025, aumento de 17,0% frente a março de 2024.



De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o resultado demonstra que o Banco apresenta uma trajetória de evolução consistente que revela o acerto das estratégias de negócio implementadas pela gestão. "O nosso foco principal é na melhoria da experiência do cliente e, neste sentido, estamos trabalhando para oferecer cada vez mais aos nossos mais de quatro milhões de clientes um banco aberto às novas tendências de inovação, tecnologia e sustentabilidade", ressalta.

O CEO do Banrisul afirma que "os projetos Banrisul Empresas e Banrisul Corporate, que incluem a criação de agências exclusivas para o atendimento ao público Pessoa Jurídica, com equipe especializada e em cidades com maior potencial, estão em fase avançada de implantação e consolidam nossa estratégia junto ao segmento empresarial".



Fernando Lemos informa que já teve início a modernização dos equipamentos de autoatendimento (ATMs), com a instalação de 42 ATMs Recicladores em estabelecimentos comerciais em Porto Alegre, Canoas, Gravataí e Pelotas. "Esses equipamentos possibilitam transações de depósitos em dinheiro online para os clientes do Banrisul e também aos clientes de mais de 150 bancos interligados à Rede Banco24Horas. Somos o primeiro banco no Brasil a compartilhar nossa rede de autoatendimento", destaca. No total, serão 1.000 equipamentos distribuídos em pontos externos e na rede de agências do Banco até o final de 2025.



CRÉDITO



A carteira de crédito alcançou R$ 64,0 bilhões em março de 2025, alta de 18,8% frente a março de 2024, refletindo, especialmente, a ampliação no saldo em crédito comercial, financiamentos de longo prazo e câmbio. O crédito comercial, a maior carteira do Banrisul, totalizou R$ 38,5 bilhões, o que corresponde a 60,1% do total de operações de crédito.



No mês de fevereiro de 2025, o Banco lançou o Programa Banrisul Financiamento Imobiliário com a dotação de R$ 1,0 bilhão para a contratação de financiamento imobiliário no Plano Empresário, direcionado a empresas do ramo da construção civil e exclusivamente para empreendimentos de imóveis residenciais, com funding composto por 50% de recursos da poupança e 50% de recursos livres. Esse recurso também engloba a modalidade Desligamento - financiamento à pessoa física de imóveis residenciais de empreendimentos financiados pelo Banrisul.



CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO



No final de março de 2025, o Banrisul tinha uma base de 1,3 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa. No primeiro trimestre, foram realizadas 27,1 milhões de transações, somando uma movimentação financeira de R$ 2,8 bilhões, 5,4% superior ao mesmo período de 2024. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES totalizaram R$ 207,0 milhões no período.



Por meio do cartão Mastercard Libre, o Banrisul fez a transferência da doação de R$ 276,6 mil para o Fundo Estadual do Idoso e Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, no primeiro trimestre do ano. O Libre é um cartão de crédito internacional que pode ser usado em qualquer lugar do Brasil e do mundo onde a bandeira Mastercard seja aceita e, com somente R$ 50,00 em compras, já isenta a parcela de anuidade. Além disso, o cliente contribui com a preservação ambiental, pois não emite fatura em papel e, ainda, todo mês a fatura é arredondada para o valor inteiro imediatamente superior e os centavos são doados para ambos os fundos.



Já o cartão Banricompras, que todo cliente do Banrisul possui, registrou 37,3 milhões de transações no período, que corresponderam a R$ 3,8 bilhões em faturamento. Também foram disponibilizados novos serviços na área Banricompras no aplicativo, que aprimoraram a experiência do cliente. Foi criado o espaço Oportunidades para você com ofertas exclusivas, e implementado o envio de push para o celular do cliente nas transações com o Banricompras.



BANRISUL PAGAMENTOS



O lucro líquido da Banrisul Pagamentos no período alcançou R$ 92,6 milhões. A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, finalizou o primeiro trimestre de 2025 com 143,9 mil estabelecimentos credenciados ativos. No período, foram realizadas 141,1 milhões de transações, incremento de 4,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 12,6 bilhões, refletindo crescimento de 7,1% frente ao mesmo período do ano anterior.



BANRISUL SEGURIDADE



A Banrisul Seguridade – que atua no mercado de comercialização de seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização nos canais do Banrisul, por meio de sua subsidiária Banrisul Corretora de Seguros – alcançou lucro líquido de R$ 43,9 milhões no primeiro trimestre de 2025. No período, ocorreu o lançamento do Seguro Proteção Financeira Crédito Pessoa Jurídica e da opção de comercialização digital do seguro AP Smart.



A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 643,7 milhões nos primeiros três meses de 2025; e as receitas totais atingiram R$ 95,7 milhões. Em março de 2025, as operações ativas de seguridade totalizaram 2,5 milhões de contratos.



CANAIS DIGITAIS



Os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office Mobile - acessados por meio do aplicativo Banrisul) registraram, no primeiro trimestre de 2025, 178,4 milhões de acessos, 11,9% superior ao mesmo período de 2024, média de 1,9 milhão de acessos diários. O total de operações realizadas através desses canais cresceu 15,5%, enquanto a quantidade de transações financeiras foi 10,5% maior e o volume transacionado cresceu 17,0% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Considerando todos os canais disponíveis (digitais, ATMs, correspondentes, caixas e Banrifone), 87,7% das operações no período ocorreram nos canais digitais do Banrisul.



Durante os três primeiros meses do ano, o Banrisul aprimorou a jornada dos clientes nos canais digitais, medida importante para a renovação da base de clientes. Ocorreu a expansão da marca Banrisul para todo o território nacional com a abertura da Conta Digital para pessoa física, alcançando 100 mil novos clientes desde seu lançamento em 2024. A abertura da Conta Digital para microempreendedores individuais (MEI) residentes no Rio Grande do Sul alcançou 669 novos clientes nesse trimestre.



A Banri Global Account, solução criada em 2024 com a finalidade de atender as demandas dos clientes em viagens internacionais, chegou ao total de 5.440 contas abertas.



INVESTIMENTO E INOVAÇÃO



O início de 2025 foi um momento de entregas significativas de projetos de transformação digital e inovação tecnológica que trarão impacto significativo nos próximos ciclos, reforçando o propósito do Banrisul em promover as melhores soluções financeiras para seus clientes. Os investimentos em modernização tecnológica, que contemplam todos os investimentos em TI, autoatendimento, Datacenter, transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes, sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como em reformas e ampliações, totalizaram R$ 85,6 milhões, tendo como principal finalidade a modernização da infraestrutura de TI e de segurança patrimonial.



Entre as iniciativas, o Pix Parcelado, lançado em dezembro de 2024, tem sido muito utilizado pelo app Banrisul, se consolidando em pouco mais de três meses de operação e possibilitando a contratação de crédito no produto Pix, ampliando sua oferta em uma jornada atrativa. No primeiro trimestre do ano, 26,4 mil clientes realizaram R$ 8,8 milhões em contratações.



Na comercialização de produtos via APIs (Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicações), o Banco chegou a 690 empresas integradas às funcionalidades do Pix Banrisul em seus sistemas, com movimentação financeira que ultrapassou R$ 1,0 bilhão. Seguindo as tendências tecnológicas do setor financeiro, foi criada uma interface de aplicação para os serviços da Cobrança Online, permitindo sua integração com sistemas parceiros e viabilizando pagamentos diretamente em suas plataformas, de forma flexível e segura.