Dólar recua seguindo exterior e renova mínima após CPI dos EUA

O dólar recua no mercado à vista na manhã desta terça-feira (13), alinhado à queda global da divisa americana, e renovou a mínima a R$ 5,6438 (-0,71%) em meio aos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos. O CPI subiu 0,2% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais. Na comparação anual, o avanço foi de 2,3% em abril. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para abril altas de 0,3% e 2,4%, respectivamente.Investidores digerem ainda a ata da reunião do Copom da semana, que elevou a taxa Selic em 0,50 pp, a 14,75% ao ano, após o rali de segunda-feira (12), com o acordo comercial entre EUA e China.A ata do Copom reiterou que a política monetária deve seguir em nível "significativamente contracionista por período prolongado" para garantir a convergência da inflação à meta. O comitê destacou que continuará monitorando a atividade econômica, o repasse cambial e as expectativas de inflação, ainda desancoradas, com foco especial na inflação de serviços.O BNDES aprovou financiamento de R$ 117,5 milhões para a Anastácio Transmissora de Energia construir uma nova linha de transmissão e ampliar uma subestação em Mato Grosso do Sul.A Sabesp registrou lucro líquido contábil de R$ 1,48 bilhão no 1º trimestre de 2025, alta de 80% em relação ao mesmo período de 2024.A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sisamnes, que investiga a venda de sentenças no STJ. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ao lado do presidente da China, Xi Jinping, que os dois países estão "dispostos a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo".O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que a responsabilidade pelo fluxo de fentanil para os EUA é dos próprios americanos.O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse que terá uma conversa com o ministro do Comércio da Índia nesta terça-feira e depois viajará para a Coreia do Sul para discutir questões comerciais.A renda familiar real per capita nos países da OCDE cresceu 0,5% no 4º trimestre de 2024, acima dos 0,2% do trimestre anterior.