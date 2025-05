Alckmin, sobre acordo entre China e EUA: bom haver entendimento entre os dois maiores PIBs

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, elogiou o acordo de redução temporária de tarifas entre China e os Estados Unidos durante coletiva nesta segunda-feira, 12, após o evento de abertura da Associação Paulista de Supermercados (Apas) Show 2025. "Muito bom que haja um entendimento entre os dois maiores PIBs (Produto Interno Bruto) do mundo. ... O governo do presidente Lula defende o multilateralismo e o livre comércio", afirmou.



No domingo, os dois países retomaram, em Genebra, a segunda e última rodada de negociações tarifárias. Ambos selaram um acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas em mais de 115%.

"O comércio exterior beneficia a todos. Nós precisamos fortalecer a Organização Mundial de Comércio (OMC) para poder ter regras do comércio exterior", continuou Alckmin. "Facilitar o comércio exterior significa mais emprego e renda. Se sou mais eficiente em um setor, vendo para outro país. Se ele for mais eficiente em outra área, compro dele. Todos ganham."