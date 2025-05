Imposto de Renda: apenas 44% dos gaúchos realizaram a declaração até o momento

A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira (12), que o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, já alcançou a marca de 22.467.313 em todo o País. Esse volume representa 48,6 % do total esperado de 46,2 milhões de declarações até o prazo final, que se encerra em 30 de maio.

No entanto, o ritmo de entrega no Rio Grande do Sul ainda se encontra abaixo da média nacional. Até o momento, apenas 44% dos contribuintes gaúchos que devem realizar o ajuste de contas com o Leão transmitiram suas declarações. Entre os municípios gaúchos, Caxias do Sul lidera o Estado em declarações, com 46,61% de percentual de entrega. Porto Alegre, por sua vez, conta com apenas 40,04% do total esperado de declarações - apenas 231.651 mil de 578.651 mil de contribuintes da Capital fizeram seu ajuste de contas.

Entre os municípios gaúchos, Caxias do Sul lidera o Estado em declarações, com 46,61% de percentual de entrega

A expectativa da Receita Federal é de receber 3,26 milhões de documentos no Estado.

Faltando menos de 20 dias para o fim do prazo, a Receita Federal reforça a importância de os contribuintes se organizarem para realizar a entrega da declaração o quanto antes, evitando assim contratempos e a possibilidade de multas por atraso. O prazo para envio das informações começou em 17 de março e se estende até o dia 30 de maio.