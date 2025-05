Selic no fim de 2025 permanece em 14,75%, calcula Focus; 2026 segue em 12,50%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 continuou em 14,75% pela segunda semana consecutiva, indicando que os juros devem terminar o ano no nível atual. Na última quarta-feira (7), o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa em 0,5 ponto porcentual, de 14,25% para 14,75%.



Considerando apenas as 52 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para o fim de 2025 também se manteve em 14,75% pela segunda semana seguida.



No comunicado da semana passada, o Copom abandonou o forward guidance e deixou as possibilidades em aberto para a sua próxima reunião, dos dias 17 e 18 de junho.



"Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação", afirmou o Comitê.



O colegiado ainda mudou a descrição do seu balanço de riscos para a inflação, que passou a ser simétrico. Também destacou que os juros precisam ficar em nível "significativamente contracionista por um período prolongado" - uma mudança em relação à comunicação anterior, que pregava a necessidade de uma Selic "mais contracionista".



A ata da reunião será divulgada nesta terça-feira, (13).



A mediana para a Selic no fim de 2026 ficou estável em 12,50% pela 15ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 52 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também continuou em 12,50%.



A estimativa intermediária para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 13ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0% pela 20ª semana consecutiva.