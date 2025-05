Prejuízo dos Correios alcança R$ 2,6 bilhões em 2024; número foi divulgado na sexta

Os Correios divulgaram na sexta-feira as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2024, revelando um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no ano passado, segundo relatório publicado no Diário Oficial da União.

O balanço mostra que o desempenho financeiro negativo ficou quatro vezes maior que o de 2023, quando a queda registrada foi de R$ 597 milhões.

O demonstrativo de 2024 inclui também os dados de 2023 para melhor comparação, mostrando que o resultado do ano anterior foi revisado para R$ 633 milhões.

A empresa explicou que, entre os fatores que contribuíram para a queda, está o fato de que apenas 15% das agências são superavitárias (quando o lucro supera os gastos). "Ainda que 85% das unidades sejam consideradas deficitárias, os Correios garantem o acesso universal de todas e todos aos serviços postais, com tarifas justas, em cada um dos 5.567 municípios atendidos", declara a empresa no documento.

Outra justificativa foram os investimentos realizados pela nova gestão em 2024, no valor de R$ 830 milhões, totalizando R$ 1,6 bilhão. Além disso, foram feitas compras de novos veículos, investimento na melhoria de sistemas e recursos tecnológicos, além do desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento de processos de suporte às operações para proporcionar "redução de custos operacionais e melhoria da produtividade". A empresa reafirmou que manterá sua estratégia de investimentos que ampliem soluções tecnológicas e reduzam o impacto no meio ambiente.