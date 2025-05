Cosméticos lideram a lista de desejos neste Dia das Mães

O Dia das Mães é neste domingo (11), e, como de costume, a data deve movimentar o comércio gaúcho. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), os cosméticos estão no topo da lista de desejos das homenageadas, com 30,2% da preferência das entrevistadas, seguidos por roupas (28,9%) e flores (15,1%). LEIA MAIS: Quase 47% dos brasileiros vão presentear no Dia das Mães

Diante disso, a Farmácias Associadas aposta em uma linha de marca própria como alternativa para quem busca presentes, voltados à beleza e autocuidado, com valores acessíveis. Os itens abrangem desde cuidados com a pele até higiene pessoal e bem-estar.

A empresa ressalta que, além da diversidade de opções, há um controle de qualidade rigoroso para garantir a segurança e a eficácia de todos os produtos. Além disso, “a linha é constantemente atualizada com novidades e lançamentos, acompanhando as tendências do mercado e as demandas dos clientes”, segundo o presidente da rede Ben Hur Jesus de Oliveira.

“A marca própria da Farmácias Associadas foi desenvolvida com o objetivo de oferecer produtos que atendam às necessidades dos consumidores a preços competitivos, mas temos um compromisso, principalmente, com a qualidade do que oferecemos”, destacou Ben Hur.

Novos hábitos na indústria farmacêutica

De acordo com um levantamento realizado pela Farmácias Associadas do Rio Grande do Sul, a compra de produtos de higiene e beleza já é o segundo principal motivo para ir a uma farmácia, com 32,93% das respostas. Esse número se aproxima do índice de compra de medicamentos, que lidera com 33,54%.

"Os resultados da nossa pesquisa refletem um dado interessante sobre o comportamento do consumidor, que busca cada vez mais soluções completas para saúde e bem-estar em um único lugar", afirmou o diretor comercial da Farmácias Associadas, Jaime Nunes Moreira.



Moreira comenta ainda que o aumento do interesse por produtos de higiene e beleza nas farmácias representa uma oportunidade de expansão do portfólio. “Cada vez mais queremos oferecer itens diversificados e que estejam alinhados com as necessidades dos clientes. Para o Dia das Mães, estamos com promoções especiais e kits exclusivos com a nossa marca própria, que unem qualidade e preço acessível”, completa.