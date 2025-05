Café sobe 80,2% no último ano e acumula maior inflação desde o Plano Real

O café moído acumulou inflação de 80,2% no Brasil nos 12 meses encerrados em abril, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O órgão afirmou que a alta dos preços é a maior já registrada nesse recorte desde a entrada em circulação do real, em julho de 1994. Uma taxa maior até foi verificada de junho de 1994 a maio de 1995 (85,5%), mas esse período teve a influência do último mês antes da vigência da moeda, segundo o IBGE.

O encarecimento do café ocorre em meio a problemas de restrição de oferta causados pelo clima adverso. Esse contexto pressionou as cotações internacionais do produto nos últimos meses. Com a alta de 80,2%, o café também registrou a maior variação de preços entre os 377 bens e serviços (subitens) que compõem a cesta pesquisada no IPCA.

Considerando apenas o mês de abril, o café moído subiu 4,48% no país. Assim, foi um dos principais vetores de pressão no grupo alimentação e bebidas. O ramo é o de maior peso no IPCA e teve alta de 0,82% no mês passado. O índice geral mostrou inflação de 0,43% em abril.