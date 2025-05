Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de diálogo tarifário entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliam dados da balança comercial chinesa antes das negociações tarifárias que EUA e China estão para iniciar no fim de semana.Em abril, mês marcado pelo tarifaço do governo Trump, as exportações chinesas saltaram 8,1% na comparação anual, superando de longe a previsão de analistas compilados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,5%. As importações chinesas, por sua vez, caíram bem menos do que o esperado.Os mercados da China continental, no entanto, não foram beneficiados pelos dados fortes, uma vez que preocupações sobre tarifas pesaram no sentimento dos investidores. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,30%, a 3.342,00 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, enquanto o Shenzhen Composto caiu 0,88%, a 1.970,70 pontos.Autoridades dos EUA, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e da China vão se reunir na Suíça, neste fim de semana, para tentar reverter o impasse comercial entre as duas maiores economia do mundo. Os EUA impuseram tarifas de 145% a importações chinesas. Em retaliação, Pequim aplicou tarifação de 125% a produtos dos EUA.Ontem, os EUA anunciaram um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro com um grande parceiro comercial desde que o presidente Donald Trump anunciou as chamadas tarifas "recíprocas".Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,56% em Tóquio, a 37.503,33 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,09% em Seul, a 2.577,27 pontos, o Hang Seng registrou alta de 0,40% em Hong Kong, a 22.867,74 pontos, e o Taiex avançou 1,81% em Taiwan, a 20.915,04 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana estendeu ganhos pela terceira sessão consecutiva, com alta de 0,48% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.231,20 pontos.