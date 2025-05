Bolsas da Ásia fecham em alta modesta, de olho em negociações tarifárias com EUA

As bolsas asiáticas fecharam em alta modesta nesta quinta-feira, enquanto investidores aguardam desdobramentos da política tarifária do governo Trump e um dia após o Federal Reserve (Fed) mais uma vez deixar seus juros inalterados.O índice japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, a 36.928,63 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,22% em Seul, a 2.579,48 pontos, e o Hang Seng teve alta de 0,37% em Hong Kong, a 22.775,92 pontos.Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 0,28%, a 3.352,00 pontos, em seu terceiro dia seguido de ganhos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,03%, a 1.988,10 pontos.Exceção na Ásia, o Taiex encerrou a sessão com perda marginal de 0,02% em Taiwan, a 20.543,40 pontos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que a China "quer muito" fechar um acordo sobre a política tarifária recíproca imposta por seu governo no mês passado. No fim de semana, autoridades dos dois países devem se reunir na Suíça para tentar reverter o impasse comercial.Trump afirmou também que anunciará o primeiro acordo comercial com "um grande país" na manhã de hoje. Especula-se que o país em questão seja o Reino Unido.O Fed, como é conhecido o banco central dos EUA, manteve ontem seus juros nos níveis atuais pela terceira vez seguida em meio às incertezas sobre os efeitos das tarifas de Washington.Na Oceania, a bolsa ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com alta de 0,16% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.191,70 pontos.