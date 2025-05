Sindifisco anuncia operação padrão no Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Em ação que busca sensibilizar o governo federal, o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) anunciou nova operação padrão em diversos aeroportos do Brasil - incluindo o Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A medida foi anunciada após Assembleia Nacional realizada na manhã desta quarta-feira. O ato, que ocorre das 18h às 23h desta quinta-feira (08), deve causar atrasos de até três horas no embarque e desembarque internacional de passageiros. Há quase seis meses em mobilização, os Auditores Fiscais da Receita Federal buscam reajuste salarial para recompor a perda inflacionária. De acordo com o Sindifisco Nacional, em 2023, a categoria recebeu reajuste de 9%, previstos no pacote de aumento salarial do funcionalismo público do governo Lula. No entanto, atualmente, a classe acumula perdas inflacionárias de 28% desde 2016. Além disso, a categoria pleiteia a revogação de dois atos, assinados no dia 30/04, que quebram acordo firmado com a categoria em 2024, o que representa uma redução no bônus de produtividade de 10% em pleno movimento paredista.O que é a Operação Padrão? O sistema de gerenciamento de risco da Receita Federal seleciona, aproximadamente, 30% de um voo para fiscalização usualmente - que é a verificação física de bagagens no embarque e desembarque de aeroportos. Durante a Operação Padrão, os Auditores Fiscais da Receita Federal fiscalizam 100% dos passageiros dos voos, medidas que ocasionam filas nos embarques e desembarques e, consequentemente, atrasos.