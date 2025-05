Índice de Commodities do Banco Central cai 0,83% em abril

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) em reais caiu 0,83% em abril, na comparação com março. A queda foi puxada pelos preços de energia, que tiveram baixa de 6,92%. De acordo com a autarquia, os metais cederam 5,84%, enquanto as commodities agropecuárias avançaram 2,0%.

O IC-Br representa a média mensal dos preços, em reais, de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia, que possui em torno de 17%, e de metais, com cerca de 16%.



Em dólares, o índice agregado caiu 1,38% no último mês, com baixas de 7,44% nos preços de energia e de 6,36% nos de metais. Já os preços da agropecuária avançaram 1,44%.



Apenas nos quatro primeiros meses deste ano, o IC-Br em reais acumula queda de 7,08%, com baixas disseminadas entre agropecuária (-6,96%), metais (-3,95%) e energia (-10,72%). Nos últimos 12 meses, o índice cheio subiu 13,37%. Na agropecuária, o aumento foi de 16,94%, e entre os metais foi de 14,68%. Enquanto isso, a energia caiu 2,74%.