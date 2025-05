Clientes da Rio Grande Seguros receberam R$ 1,2 bilhões de recursos financeiros em 2024

Num ano marcado pelas catástrofes climáticas extremas e históricas no Rio Grande do Sul, a Rio Grande Seguros e Previdência - joint venture entre a Icatu e o Banrisul - quase dobrou de tamanho nos últimos cinco anos e registrou em 2024 um lucro líquido de R$ 156,3 milhões, valor que é 77% maior do que o apurado no balanço de 2020. A companhia pagou e provisionou um montante de R$ 131,9 milhões em indenizações de seguro e restituiu R$ 684,9 milhões em resgates de Previdência para beneficiários de todo o Estado.

Já os clientes de Capitalização resgataram um montante de R$ 512 milhões em 2024. Para o presidente da empresa, César Saut, essa soma de indenizações e resgates de Previdência e Capitalização permitiu que a Rio Grande fosse veículo para o aporte de 1,2 bilhão na economia do RS. Além disso, em dividendos, a empresa pagou R$ 135 milhões referentes ao ano passado.



“Isso nos orgulha muito, porque a companhia, mesmo tendo sido acometida pelas enchentes – ficamos 38 dias trabalhando, sem poder acessar a nossa sede - e tendo como área de atuação, exclusiva o RS, aferiu resultados muito fortes. Tivemos lucro, pagamos dividendos e acolhemos mais de oito mil segurados, na forma de pagamento de benefícios”, ressalta o presidente.



Para confirmar a estabilidade e o crescimento contínuo a Rio Grande registrou, em 2024, um acumulado de R$ 1,4 bilhões em reserva de Capitalização e mais de R$ 6,3 bilhões em reserva de Previdência. “Os números são muito expressivos. Uma empresa que dobra de tamanho em cinco anos, mostra que as suas estratégias têm sido eficazes e que está alinhada às demandas do mercado”, comemora César Saut.



Outro indicador importante da companhia em 2024 foi o movimento econômico que chegou a R$ 2,6 bilhões. Os prêmios de Seguro de Vida foram de R$ 774,3 milhões, a arrecadação de Capitalização foi de R$ 828,9 milhões e a captação de Previdência foi de R$ 1 bilhão. Já o patrimônio líquido da Rio Grande alcançou um montante de R$ 167,3 milhões no ano passado.



A tragédia que se abateu sobre o Estado do Rio Grande do Sul trouxe danos à economia, como a redução no turismo, no comércio, nos serviços e na atividade industrial. Diante deste cenário, o Grupo Icatu promoveu diversas ações com propósito de prevenir e mitigar os riscos relacionados ao bem-estar dos seus diversos públicos como na preservação de níveis adequados de liquidez e solvência e na garantia da sustentabilidade das suas operações.



O Grupo Icatu, além de ações voltadas para colaboradores, clientes, corretores e parceiros da região, doou recursos expressivos, alocou esforços e mobilizou parceiros. Sensibilizou suas redes de relacionamento para realizar doações e transferiu para Gramado, na Serra Gaúcha, um dos seus principais eventos anuais, que reúne os maiores líderes do mercado brasileiro, e que seria realizado em Londres. Com isso, trouxe para o Estado os recursos necessários para o evento, com o intuito de fortalecer a economia local e auxiliar na retomada da normalidade.



A Icatu e a Rio Grande Seguros e Previdência são empresas 100% brasileiras, que priorizam a prática da empatia com seus colaboradores, com seus parceiros de diversas categorias e com as comunidades nas quais estão inseridas.