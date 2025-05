Bolsas da Ásia fecham em alta com sinal de diálogo EUA-China e após estímulos do PBoC

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, após EUA e China revelarem que planejam iniciar discussões comerciais na Suíça esta semana e o banco central chinês (PBoC) adotar uma série de medidas de estímulos para sustentar a atividade da segunda maior economia do mundo.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,80%, a 3.342,67 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,46%, a 1.967,81 pontos.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve leve avanço de 0,13% em Hong Kong, a 22.681,88 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ganho de 0,55% em Seul, a 2.537,80 pontos, ao voltar de dois dias de feriados, e o Taiex subiu 0,12% em Taiwan, a 20.546,49 pontos.Exceção, o japonês Nikkei caiu 0,14% em Tóquio, a 36.779,66 pontos, também retomando negócios após dois dias de feriados.O tom positivo predominou na Ásia após os governos dos EUA e China dizerem que enviarão autoridades para a Suíça para discutirem o impasse comercial nos próximos dias. O governo Trump impôs tarifas de 145% a importações chinesas. Em retaliação, Pequim aplicou tarifação de 125% a produtos dos EUA.Além disso, o PBoC anunciou cortes de juros e do compulsório bancário, entre outras medidas, para impulsionar a economia chinesa em meio à guerra comercial com Washington.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, após dois pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,33% em Sydney, a 8.178,30 pontos.