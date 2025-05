Embraer amplia prejuízo líquido ajustado para R$ 428,5 milhões no 1º trimestre

A Embraer registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. Com isso, ampliou a cifra também negativa de R$ 63,5 milhões reportada em igual intervalo de 2024.Já o Ebitda ajustado da companhia cresceu mais de 160% na mesma base comparativa, para R$ 620,6 milhões. Enquanto isso, o Ebit ajustado saltou de R$ 33,8 milhões no primeiro trimestre de 2024 para R$ 359,2 milhões nos três primeiros meses de 2025.A receita líquida consolidada, por sua vez, atingiu R$ 6,4 bilhões, alta anual de 44%. O resultado foi puxado pelo segmento de Defesa & Segurança, cuja cifra mais do que dobrou em relação ao primeiro trimestre de 2024, atingindo R$ 811 milhões.A Aviação Executiva também foi destaque positivo ao somar R$ 1,9 bilhão em receita, 57% acima do mesmo intervalo do ano passado.Na Aviação Comercial, as receitas foram de R$ 1,2 bilhão entre janeiro e março deste ano. O montante representa um crescimento de 16% na comparação anual.