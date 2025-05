Pão dos Pobres atendeu 1,4 mil crianças e adolescentes em 2024

A Fundação Pão dos Pobres atendeu 1,4 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e risco de alta complexidade no ano passado. Os dados são do Relatório Social 2024, divulgado em cerimônia que reuniu colaboradores, voluntários e apoiadores na tarde de quarta-feira (30). Na oportunidade, também foi apresentado o balanço financeiro da instituição.

Entre os destaques estão os resultados do trabalho desenvolvido pela instituição durante as inundações de maio, período em que a sua sede, situada no bairro Cidade Baixa, foi inundada, e suas atividades foram interrompidas por 45 dias. "Toda a parte estrutural foi atingida fortemente pela enchente, gerando um prejuízo material de cerca de R$ 10 milhões", afirmou o gerente administrativo e financeiro J.A. Marcolan.

Um ano após a tragédia, a Pão dos Pobres já conseguiu recuperar 60% dos danos físicos e estruturais com a ajuda de doações de vários estados e, até mesmo, de diferentes países. Ao todo, foram arrecadados cerca de R$ 4,6 milhões em doações via PIX. Já as contribuições por parte de emendas e do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados somaram R$ 4,4 milhões.

Do total arrecadado, já foi utilizado R$ 136,2 mil para limpeza, R$ 3,3 milhões em obras e R$ 533, 4 mil para reposição de mobiliários e itens em geral. Para 2025, está previsto o aprimoramento da sede e a construção de novos espaços, como o Hub de Inovação e Responsabilidade Social.

A tarde também foi marcada pela nomeação dos novos embaixadores da Pão dos Pobres: a jornalista, influenciadora digital e DJ Patrícia Parenza, e o ator Hique Gomez. Os dois, que já colaboravam com a instituição por meio de ações voluntárias, reforçaram o compromisso de divulgar os projetos da instituição e incentivar a cultura do voluntariado na comunidade.

Além disso, na cerimônia, que ainda contou com uma apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, os parceiros da fundação receberam troféus, desenvolvidos pelos aprendizes dos cursos de Projetista. Segundo J.A Marcolan, a homenagem foi endereçada aos principais apoiadores da fundação no último ano, entre eles o Jornal do Comércio.

A Pão dos Pobres em números

A Fundação Pão dos Pobres, que completa 130 anos em 2025, executa programas, projetos e serviços na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. De acordo com os dados do Relatório Social 2024, que foram apresentados pelo gerente João Rocha na cerimônia, foram realizados 32.878 atendimentos no último ano.

No Programa de Aprendizagem Profissional, que busca viabilizar a igualdade de condições para o acesso e integração ao mundo do trabalho, foram 949 pessoas atendidas em 15 cursos diferentes. Já o Acolhimento Institucional contemplou 201 crianças e adolescentes afastados de suas famílias por determinação judicial.

Enquanto isso, o Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Educação Integral (EI) contou com a participação de 250 crianças e adolescentes para participar de diferentes atividades. Entre elas, oficinas pedagógicas, práticas esportivas, reforço escolar, numeramento, letramento, iniciação científica e dinâmicas culturais.

Saiba como ajudar a Pão dos Pobres

Há várias maneiras de apoiar as ações sociais da Pão dos Pobres. Pessoas físicas podem contribuir por meio de boletos bancários, PIX, alimentos e/ou valores entregues na portaria da instituição. Doações de roupas e utensílios domésticos em bom estado para o Brechó Solidário também são bem-vindas, assim como voluntários para as mais variadas áreas de atuação.

Além das doações, que ainda podem ser feitas via Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para a Funcriança, as pessoas jurídicas podem contribuir por meio de parcerias em projetos.