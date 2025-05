Programa Refaz Reconstrução alcança a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação

Apesar dos dados ainda não estarem fechados, o Refaz Reconstrução, programa do governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), atingiu a meta de arrecadação de R$ 1 bilhão e este número deve aumentar. Deste modo, o Refaz Reconstrução se consolida como o maior programa de regularização de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da história do Rio Grande do Sul, superando a edição de 2019, quando arrecadou R$ 720,3 milhões em sua fase inicial.

O programa é uma das medidas do governo do Estado para apoiar a recuperação financeira das empresas atingidas por eventos meteorológicos, como o que ocorreu há exatamente um ano no Rio Grande do Sul. De acordo com a Sefaz, entre os dias 19 de março e 29 de abril, última data de adesão ao programa, mais de 5,7 mil empresas participaram da iniciativa, resultando na regularização de 73,5 mil débitos e na arrecadação efetiva de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos estaduais. Os valores negociados ao todo já ultrapassam R$ 5,5 bilhões.