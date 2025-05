Workshop ensina os quatro pilares da saúde financeira

Com a taxa de juros em alta no Brasil, a renda fixa volta a ganhar protagonismo entre os investidores. De acordo com Jonas Schwingel, especialista em renda variável e sócio da startup de educação financeira Seja um Holder, a projeção é que os juros permanecerão elevados em 2025, o que torna os títulos pós-fixados e indexados à inflação, como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, atraentes para quem busca segurança e rentabilidade."Há muitas oportunidades boas para os investidores, dos mais iniciantes aos experientes. Pegue o exemplo do título Tesouro IPCA+ com vencimento em 2040: R$ 10 mil aplicados hoje poderiam se transformar em cerca de R$ 52 mil até o vencimento, 15 anos depois. No entanto, diante do cenário atual, é possível você conseguir uma rentabilidade de 40% a 70% em um prazo de um ano”, explica Schwingel.Schwingel e osócio na empresa de educação financeira Seja um Holder, Thiago Lemes de Sá, tem percorrido o Estado com palestras e treinamentos sobre educação financeira em que ensinam fundamentos de planejamento financeiro, princípios do investimento inteligente, os quatro pilares da saúde financeira, economia e impacto no orçamento. Nesta segunda-feira (05/05), Schwingel e Lemes farão workshop para interessados nesse tema no Hotel Valler, em Lajeado, a partir das 19h30. Inscrições pelo site da Sympla.