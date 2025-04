JKR inaugura nova sede em Porto Alegre com evento que celebra expansão internacional

Na noite da última terça-feira, a agência de comunicação e Marketing JKR celebrou a inauguração de sua nova sede em Porto Alegre na rua Dona Laura, 72, marcando o início de uma nova fase de expansão internacional. O evento reuniu comunicadores, artistas, clientes e parceiros em um ambiente vibrante, com apresentações de DJ, performances de dança e pintura ao vivo - todas inspiradas na arte urbana, em diálogo com o espírito criativo e cosmopolita da agência. O clima descontraído refletia a identidade visual da nova sede: um ambiente que estimula a colaboração, a experimentação e a conexão entre diferentes linguagens da comunicação e da cultura.A nova sede, localizada no bairro Rio Branco, representa um investimento de R$ 2,2 milhões e simboliza o compromisso da JKR com a inovação e o crescimento global. Com presença já estabelecida nos Estados Unidos e Canadá, a agência agora mira mercados emergentes, como África e Leste Europeu, buscando ampliar sua atuação e impactar novas audiências. Com uma equipe de aproximadamente 60 colaboradores, a agência oferece uma gama de serviços especializados, incluindo: Gestão de Redes Sociais com foco em Branding, Campanhas de Marketing 360º, Mídia de Performance com foco em Conversão e Gestão de projetos.O portfólio da JKR inclui marcas de peso como Grêmio, Peugeot, Stella Artois, Arezzo, Melnick, Fruki, Philips, Disney, Buser e Mr. Jack. A agência também é reconhecida por suas campanhas com celebridades como Ronaldinho Gaúcho, Zeca Pagodinho e Deborah Secco.A celebração da nova sede reforça a identidade da JKR como uma das principais agências de comunicação do País - ousada, conectada com as transformações globais e em constante movimento. A nova etapa consolida a visão da empresa: expandir suas fronteiras e oferecer soluções criativas e estratégicas para marcas em escala global.