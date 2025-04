Indústria gaúcha debate aplicação da Inteligência Artificial nas fábricas

A primeira edição da COMEX Inteligente, evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), não fugiu da principal tendência do mercado e debateu a importância do uso da inteligência artificial (IA) nas indústrias gaúchas.

Com o foco em entender como a IA está transformando as operações do comércio exterior, o evento, realizado nesta quarta-feira (30), também debateu aplicações práticas do uso da ferramenta para automatizar tarefas repetitivas e burocráticas no dia a dia das empresas.



O primeiro painel, cujo foco era debater "como a IA e a análise avançada estão redefinindo a estratégia internacional das empresas", foi dividido em 3 segmentos e contou com a mediação da Analista de Inteligência Comercial da FIERGS, Marina Finestrali, que falou sobre a importância da inteligência comercial no comércio exterior.

“No nosso entendimento, a Inteligência artificial é uma revolução que está acontecendo e é irreversível. Não se trata mais de aderir ou não, mas de entender como fazer isso da forma mais acessível. Então, nosso objetivo como federação das indústrias é levar para as empresas conhecimentos mais avançados e atualizados de uma maneira mais simples, para que a nossa indústria seja mais competitiva”, afirmou Marina.



Além dela, Maicon Ribeiro, economista especialista em comércio externo e política internacional da FIERGS, falou sobre a sazonalidade e como Identificar padrões e otimizar decisões com o apoio de métodos quantitativos. Por fim, Vinicius Brei, research fellow do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e pós-doutorado em IA em Harvard, finalizou o painel falando sobre Inteligência artificial geoespacial para análise de mercados.



Por fim, Marina exaltou a primeira edição do evento. “Acredito que foi um sucesso. Fomos ambiciosos em trazer palestrantes com visões e experiências diferentes, e o objetivo era exatamente esse: que pudéssemos ter uma troca proveitosa e que todos os palestrantes pudessem se enxergar em uma parte ou outra do que estava sendo tratado, num processo ou outro”, ponderou Marina.



O segundo painel, denominado de casos reais de "IA no COMEX: da inteligência operacional ao relacionamento com clientes", foi ministrado por João Capelli, Doutor em Inovação e Marketing, e Professor e Consultor em Inteligência Artificial aplicada a negócios e estratégias digitais, e também foi dividido em três partes.

Capelli debateu sobre como a IA está automatizando processos e tornando as operações mais ágeis e seguras. Um dos pontos levantados por ele é que a IA deveria ser utilizada por todos, e não apenas por grandes empresas.



“Precisamos terminar com o estigma de que a inteligência artificial é algo só para grandes empresas que têm altos custos. Hoje na palestra, vimos que existem ferramentas super acessíveis como ChatGPT e Gemino, por exemplo. A questão é como utilizar. Então é uma ferramenta que realmente vai ajudar bastante nessas empresas. É preciso se manter atualizado, para aprender e entender essas novas tecnologias”, explicou Capelli



Além disso, o painel contou com a presença de Bruno Mallmann, engenheiro, Assessor de Investimentos e estratégias de alocação patrimonial e financeira para empresas, que falou sobre IA no atendimento ao cliente e outras tendências no mercado financeiro.

No terceiro segmento da palestra, quem falou foi João Valiati, especialista em IA no Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Sensoriamento SENAI RS, que destacou aplicações dessas ferramentas para otimização de processos industriais



A palestra teve como objetivo debater maneiras de aplicar de forma prática e acessível a inteligência artificial em empresas e indústrias gaúchas. Assim, temas como classificação e resumo automático de documentos, geração inteligente de relatórios, e outras maneiras de otimizar o trabalho em geral.



Por fim, João Capelli destacou a importância do uso da IA em momentos de crise, e como ela pode ser utilizada pela indústria gaúcha nesse momento de reconstrução pós-enchente.



"A indústria gaúcha vem de um momento muito difícil com a enchente e a pandemia. A inteligência artificial traz essa vantagem competitiva que a nossa indústria precisa. Então, no momento que temos a Fiergs promovendo um evento como esse, trazendo PhDs, doutores, gente do mercado, ela consegue promover e ajudar as empresas a sair dessa situação tão difícil", exaltou.