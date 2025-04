Área no porto da capital gaúcha é retirada de leilão da Antaq

Inicialmente, o espaço denominado POA26 no porto de Porto Alegre estava previsto para integrar o primeiro leilão de terminais portuários de 2025 que será realizado nesta quarta-feira (30) pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). No entanto, como não foram apresentadas propostas de interessados, a área acabou ficando de fora da disputa.

O POA26 possui cerca de 22 mil metros quadrados e tem como vocação a movimentação e armazenagem de granel sólido. A contrapartida de investimentos (Capex) em ativos, se houvesse um vencedor da licitação, seria de aproximadamente R$ 21 milhões. A área é classificada como brownfield, uma vez que possui estruturas de operação. Atualmente, o POA26 tem construções necessitando de manutenção, reparos, trocas e reformas.

Apesar do espaço não ter atraído interessados neste momento, o presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (Hidrovias RS – entidade que representa empresas que utilizam o transporte hidroviário), Wilen Manteli, considera o porto da Capital viável e estratégico para o Estado. O dirigente frisa que é importante qualificar a estrutura para viabilizar a atração de cargas.

“Os administradores do porto de Porto Alegre terão que buscar cargas em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta, negociar com todos”, sustenta Manteli. Ele argumenta que o complexo de Porto Alegre pode fazer a ligação das mercadorias, pela hidrovia gaúcha, com o Porto de Rio Grande.

No leilão desta quarta-feira serão ofertados quatro terminais, sendo um localizado no porto do Rio de Janeiro (RJ) e outros três em Paranaguá (PR). A previsão de investimentos somados nesses complexos ultrapassa o patamar de R$ 1 bilhão. De acordo com a Antaq, o objetivo do certame é “ampliar a capacidade logística para o escoamento da produção agrícola, viabilizar uma infraestrutura de transporte moderna, eficiente e segura, além de promover ganhos econômicos por meio da geração de emprego e renda”.