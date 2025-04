Fiergs revê projeção e aponta redução superior a um ponto percentual na alta do PIB do RS em 2025

A política tarifária imposta pelo governo Trump, o problema das contas públicas que provocam aumento da inflação e dos juros no Brasil, e a estiagem que afeta o Rio Grande do Sul depois das enchentes de 2024, vão impactar o crescimento econômico do País e do RS em 2025. É este o novo cenário apontado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), elaborado pela Unidade de Estudos Econômicos (UEE), de posse dos dados já observados nos primeiros meses do ano e munida de informações que a nova conjuntura oferece. “Diferentes elementos surgiram desde o final do ano passado, fazendo com que a incerteza quanto ao futuro da economia aumentasse de forma considerável”, afirma o presidente da Fiergs, Claudio Bier.



Para o Rio Grande do Sul, a Fiergs estima uma forte redução na alta do PIB, passando de 3,3% para 2,2%, em razão principalmente da revisão no desempenho esperado da agropecuária, que teve uma inversão completa. Pela projeção anterior, cresceria 2,1%. Agora, a previsão é por uma queda de 5,2%. No setor de serviços, a projeção foi modificada de 3,5% para 2,8%, em função dos resultados negativos registrados nos primeiros meses de 2025.

Já para a indústria, a expectativa pouco se alterou, com a projeção de aumento passando de 3,2% para 3,1%. Será apoiada na recuperação dos segmentos ligados à reconstrução e na baixa base de comparação de 2024. A produção industrial gaúcha cresceu 3,5% no primeiro bimestre de 2025 frente ao mesmo período do ano passado. As exportações não devem ser um grande vetor de crescimento da indústria gaúcha, fechando o ano em US$ 16,1 bilhões, patamar próximo ao verificado em 2024.