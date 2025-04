IEE elege nova diretoria para o período 2025/2026

A diretoria que comandará o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) entre maio de 2025 e abril de 2026 foi eleita nesta segunda-feira (28/4), em Porto Alegre. O economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo será o presidente do Instituto nesta gestão, tendo como vice o engenheiro Hugo de Oliveira Muller. Carpenedo substitui a engenheira Paola Coser Magnani, que ocupou o cargo entre 2024 e 2025. A cerimônia de posse está marcada para 26 de maio."Assumir a presidência do IEE é uma honra e uma grande responsabilidade. A consistência da atuação do IEE e do Fórum da Liberdade nas últimas quatro décadas moldaram a defesa da liberdade no Brasil. Esse legado será cultivado e fortalecido. Em paralelo, a gestão 2025/26 está atenta e entusiasmada com a oportunidade de fazermos mais e melhor. Como instituição marcada pela renovação contínua das suas lideranças e do espírito empreendedor, vislumbramos novas possibilidades de fortalecer nosso propósito junto à sociedade. Nos próximos 12 meses, estaremos próximos dos nossos parceiros, atuando à altura dos desafios que nosso país enfrenta", afirma Carpenedo.O IEE é uma instituição civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários, fundada em Porto Alegre em 1984 e que organiza o Fórum da Liberdade anualmente. O Instituto tem como objetivo incentivar e preparar novas lideranças, com base nos conceitos de liberdades individuais, economia de mercado e livre iniciativa.Uma das principais atribuições do IEE é a formação de lideranças com capacidade empreendedora e visão ampla da sociedade. Nesse sentido, estimula o debate e a troca de experiências entre os seus associados para que desempenhem suas funções de forma ética e planejada, com persistência e motivação para conquista do sucesso em suas áreas de atuação.Tiago Dinon CarpenedoDiplomado em Economia pela UFRGS e Administração pela ESPM e pós-graduado em Administração pela UFRGS, Tiago Dinon Carpenedo tem 34 anos e é sócio da Ômega Investimentos, holding proprietária de empresas no ramo da construção e agropecuária. Associado efetivo do IEE desde 2019, atuou como diretor financeiro na gestão 2023/2024 e exerceu o cargo de vice-presidente na gestão 2024/2025.A nova diretoria