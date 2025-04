Conab celebra doação de mais de três toneladas de alimentos à cozinha solidária da Azenha

Em mais uma ação de combate à fome em Porto Alegre, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai doar, nesta terça-feira (29), 3,4 toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar à Cozinha Solidária da Azenha. A ação contou com a presença do presidente da companhia, Edegar Pretto.

De acordo com Pretto, a iniciativa tem intenção de mostrar um pouco do trabalho realizado pela Conab, alinhando isso à atuação junto às pessoas que sofrem com a insegurança alimentar. "Queremos mostrar o caminho percorrido por estes alimentos antes de chegar até a população, desde a aquisição que fazemos junto às cooperativas e associações da agricultura familiar, do depósito na unidade armazenadora da Conab em Canoas, até a distribuição comforme as demandas. Nessa entrega aqui na Azenha, são 200 cestas de alimentos que foram adquiridas justamente com esse propósito de doação. Assim como esta, diversas outras ações estão acontecendo espalhadas pelo Brasil", aponta o presidente da Conab.

"Todas as cozinhas solidárias que estão cadastradas no ministério do Desenvolvimento Social são abastecidas pela comida que o governo compra da agricultura familiar. Ainda no dia de hoje, as marmitas serão entregues diretamente para a população na Praça Princesa Isabel", explica.

A Cozinha Solidária da Azenha funciona de segunda à sabado a partir das 12h30min. "Servimos mais ou menos 600 marmitas para pessoas em situação de rua. Estamos com essa ideia de trazer alimentos de qualidade vindos diretamente do campo para quem mais precisa. Aqui em Porto Alegre, temos quatro cozinhas espalhadas, que somadas, entregam cerca de 2 mil marmitas diariamente", comenta Fernando Costa, um dos coordenadores das cozinhas solidárias de Porto Alegre.