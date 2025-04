Gerdau encerra 1º trimestre de 2025 com Ebitda ajustado de R$ 2,4 bilhões

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, concluiu o primeiro trimestre de 2025 com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,4 bilhões, com margem Ebitda ajustada de 13,8%. O lucro líquido ajustado da Companhia totalizou R$ 758 milhões entre janeiro e março, enquanto a receita líquida somou R$ 17,4 bilhões e as vendas físicas de aço alcançaram 2,9 milhões de toneladas.

"Ao longo do primeiro trimestre de 2025, registramos um crescimento nos volumes entregues na América do Norte, acompanhado pela retomada do backlog de pedidos para 70 dias, acima do nível histórico. Enquanto isso, o mercado brasileiro seguiu impactado pelas importações de aços longos e planos, que cresceram 30% no período", afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. "Ressalto que a Gerdau, com os seus 124 anos de história, está preparada para se adaptar a cenários macroeconômicos voláteis, como o que temos enfrentado no mercado global, assegurando a geração de valor para os nossos públicos de interesse", completa.

Investimentos em CAPEX alcançam R$ 1,4 bilhão no 1º trimestre de 2025

No 1º trimestre de 2025, a Gerdau investiu R$ 1,4 bilhão, sendo 40% em manutenção e 60% em projetos de expansão e atualização tecnológica. Para 2025, o plano de investimentos da Companhia está estimado no valor de R$ 6,0 bilhões.

"Destaco o investimento realizado para ampliação da capacidade bobinas a quente em Ouro Branco, inaugurada em março, que visa aumentar nossa competitividade e possibilitará, diante de condições isonômicas de competição, um ganho potencial de Ebitda anual na ordem de R$ 400 milhões", afirma Rafael Japur, CFO da Gerdau. "Além disso, seguimos avançando com nosso programa de recompra de ações, com o objetivo de maximizar o valor para os acionistas, e otimizar a estrutura de capital."

Retorno aos Acionistas

A Gerdau S.A. e a Metalúrgica Gerdau S.A. pagarão dividendos nos dias 19 e 20 de maio, respectivamente. Na Gerdau S.A., será pago o valor de R$ 0,12 por ação (equivalente a R$ 243,5 milhões) e na Metalúrgica Gerdau S.A. será pago o valor de R$ 0,08 por ação (equivalente a R$ 79,1 milhões), em ambos os casos sobre a posição de ações detidas em 8 de maio de 2025.



Até 11/04/2025, dentro do programa de recompra de ações de 2025, na Gerdau S.A. foram recompradas 28,5 milhões de ações ordinárias e preferenciais, representando aproximadamente 44% das recompras previstas no programa, enquanto na Metalúrgica Gerdau S.A., o programa foi concluído com a recompra de todas as 6 milhões de ações preferenciais previstas.