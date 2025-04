CPFL Transmissão fortalece parceria internacional para proteção de aves e redes elétricas

A CPFL Transmissão (CPFL-T) vem consolidando uma parceria estratégica com a State Grid para desenvolver soluções que conciliem segurança operacional e responsabilidade ambiental.

Em 2024, lideranças da companhia estiveram na China, para conhecer experiências bem-sucedidas em mitigação de impactos da rede elétrica sobre a fauna local. A agenda técnica incluiu a observação de tecnologias aplicadas, como barreiras anti-aves, ninhos artificiais e torres ecológicas, além da visita à Reserva de Proteção da Cegonha Oriental.



Já em 2025, entre os dias 19 de março e 3 de abril, a CPFL recebeu o primeiro grupo de especialistas da State Grid Jiangsu, em um novo capítulo da iniciativa de Parceria para Desenvolvimento Conjunto. O foco principal da missão foi a prevenção de falhas causadas por aves no estado do Rio Grande do Sul, onde estão concentrados os principais ativos da CPFL Transmissão. Considerando as características locais das torres e da avifauna, os especialistas orientaram a instalação piloto de dispositivos antiaves em duas linhas de transmissão de 230 kV.



Durante a visita, a equipe chinesa também participou de atividades técnicas nas bases operacionais da CPFL-T em Lajeado e Santa Maria, promovendo trocas de conhecimento sobre o uso de drones na manutenção das redes, resposta emergencial a falhas e técnicas avançadas de localização de defeitos.



"Essa colaboração internacional reforça o compromisso da CPFL com o desenvolvimento sustentável e a operação responsável de sua infraestrutura", conta Celso Guimarães Filho, diretor de operações da CPFL Transmissão.