Mercado de seguros deve manter tendência de crescimento em 2025

Ana Esteves, Especial para o JC

O setor de seguros brasileiro deve seguir a tendência de crescimento neste ano, semelhante ao que foi verificado em 2024, quando teve um aumento de 13,5% na arrecadação em relação a 2023. A previsão é do presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Resseguros do Rio Grande do Sul (Sindsegrs), Ederson Antonio Daronco. “Hoje nós representamos 6% do PIB do Estado e podemos crescer muito mais”, afirma o dirigente.

LEIA MAIS: Valores retidos indevidamente em benefícios do INSS serão devolvidos

Durante a enchente, o setor no Rio Grande do Sul apresentou um desempenho complexo, marcado por um aumento significativo na arrecadação e também nos pagamentos das indenizações, especialmente nos segmentos de danos e responsabilidades. “Na enchente, conseguimos devolver R$ 6 bilhões para os segurados, porém, nosso setor tem capacidade de fornecer mais cobertura e ter mais pessoas seguradas e mais tranquilas”, declarou Daronco.

Conforme dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), as enchentes geraram um aumento superior a 130% nas indenizações do segmento de danos e responsabilidade em comparação a 2023. A CNseg estimou que os estragos das enchentes atingiram mais de 90% dos municípios do Estado, resultando em uma das maiores operações de seguro já registradas no Brasil.

No País, o segmento de coberturas de pessoas foi o principal motor do crescimento, com um aumento de 18,3%. Em termos de indenizações, foram mais de R$ 504 bilhões, um aumento de 7,8% em relação a 2023. O volume reflete o avanço contínuo da demanda por produtos de seguros, confirmando as projeções feitas pela entidade. Na Saúde Suplementar, as Contraprestações Líquidas totalizaram R$ 315,5 bilhões (+12,1%), sendo R$ 307,6 bilhões arrecadados por planos Médico-Hospitalares (+12,2%) e R$ 7,9 bilhões por planos Odontológicos (+7,5%). As despesas assistenciais atingiram R$ 261,2 bilhões (+8,7%).

O segmento de Cobertura de Pessoas também apresentou expansão positiva, com arrecadação de quase R$ 270 bilhões, um avanço de 15,6% em relação ao ano anterior. O setor de Danos e Responsabilidade também registrou crescimento relevante, somando R$ 134,4 bilhões em arrecadação, uma alta de 7,4%. Os Títulos de Capitalização também acompanharam o crescimento do setor, registrando faturamento de mais de R$ 32 bilhões, um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.

Ederson Antonio Daronco é superintendente regional da Bradesco Vida e Previdência e assumiu recentemente a presidência do Sindsegrs que, junto com a nova diretoria, atuará no mandato de janeiro de 2025 a janeiro de 2028. O corpo diretivo também contará com Adão Rubens Oliboni, Diretor Regional RS/SC da HDI Seguros e José Dalpiaz, Gerente Comercial da Tokio Marine Seguradora, ambos na posição de Diretores Vice-Presidentes. Completam a equipe de direção Edgar Anuseck Neto (Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais), Patrícia Martins Disconsi (Sul América Cia. Nacional de Seguros), Renato Comarin (Sompo Seguros) e Cleverson Veroneze (Bradesco Seguros).