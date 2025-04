Dólar sobe de olho em IPCA-15 e cautela com tarifas entre EUA e China

Após abrir em alta, o dólar perdeu força no mercado à vista na manhã desta sexta-feira (25), mas já retomou o sinal positivo há pouco. Podem ter contribuído para a queda pontual mais cedo a expectativas de alta da Selic em maio, que reforça a atratividade do carry-trade com o real, e medidas de estímulo anunciadas na China. No entanto, a valorização externa do dólar pesa mais nos ajustes locais em meio à queda de petróleo e minério de ferro e incertezas sobre a guerra de tarifas entre EUA e China.O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril subiu 0,43% em abril, após ter avançado 0,64% em março, segundo o IBGE. O resultado ficou praticamente igual à mediana do mercado apurada pelo Projeções Broadcast, de 0,42%. No acumulado deste ano, o indicador teve alta de 2,43% e, em 12 meses, de 5,49% - em linha com a mediana das previsões, que iam de avanço de 5,44% a 5,58%.A China reiterou hoje não estar discutindo o embate tarifário com os EUA, um dia após o presidente Donald Trump afirmar que se reuniu com autoridades chinesas, e diz "não ter conhecimento de detalhes" sobre relatos de que Pequim estaria considerando isentar algumas importações dos EUA de sua tarifa de 125%.O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ainda está convencido de que as tarifas são completamente necessárias e que considerará uma "vitória total" se as tarifas sobre produtos importados forem de 50% daqui um ano.O professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, será enviado especial para Agricultura na 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em novembro, em Belém, no Pará.Na agenda local, o Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,4 ponto porcentual na passagem de março para abril, a 93,6 pontos, após ter subido 0,7 ponto em março, informou a FGV. Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,4 ponto.O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,38% para 0,59% na passagem de março para abril, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta em 12 meses de 7,52%.O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) arrefeceu o ritmo de alta, de 0,49% para 0,47%, na passagem da segunda quadrissemana de abril para a terceira, segundo a FGV..Portaria publicada hoje no DOU formaliza a nova faixa do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 12 mil (urbano) ou R$ 150 mil anuais (rural).O Banco Central da Rússia manteve sua taxa básica de juros em 21% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira. A decisão representa a quarta manutenção seguida.Às 9h28, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,7004, com alta de 0,16%.