Bolsas da Ásia fecham em alta com aparente alívio no embate comercial entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com investidores avaliando o embate comercial entre EUA e China à medida que Washington suaviza a retórica tarifária e Pequim supostamente considera suspender tarifas.Liderando os ganhos na Ásia, o índice Taiex subiu 2,02% em Taiwan, a 19.872,73 pontos, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,90% em Tóquio, a 35.705,74 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,95% em Seul, a 2.546,30 pontos, e o Hang Seng garantiu alta de 0,32% em Hong Kong, a 21.980,74 pontos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que se reuniu com representantes chineses, sem especificar quem teria participado da conversa. A declaração veio horas depois de a China negar estar envolvida em negociações tarifárias com Washington.Nesta semana, Trump já havia dito que as tarifas de 145% impostas a produtos chineses não ficariam "tão altas". Hoje, surgiram relatos de que a China estaria considerando isentar parte das importações dos EUA de sua tarifa de 125%.Na China continental, o Xangai Composto registrou perda marginal de 0,07%, a 3.295,06 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,31%, a 1.913,65 pontos. Reunião do Politburo, como é conhecido o principal órgão decisório do Partido Comunista chinês, não trouxe novas medidas de estímulos além das que já haviam sido aprovadas em março.Na Oceania, a bolsa australiana não operou hoje em função de um feriado nacional.