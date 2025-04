Trajetória do Jornal do Comércio é destaque de evento da Associação Comercial de Porto Alegre

Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, foi o painelista do Bom Dia Associado, tradicional evento da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), na manhã desta quinta-feira (24). O painel, cujo foco era “Jornal do Comércio: 92 anos construindo narrativas que transformam o nosso Estado”, foi mediado por Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação. • LEIA TAMBÉM: Presidente do INSS é demitido após operação da PF e CGU sobre descontos não autorizados“O Bom Dia Associado, como evento, tem o propósito de trazer exemplos de outros empreendedores que servem para todos nós. Assim eles nos mostram as suas vicissitudes, seus desafios, suas alegrias e tristezas, porque isso faz parte de toda vida de um empreendedor”, ponderou Suzana. Além disso, ela destacou a boa relação da ACPA com o JC, assim como a participação de Giovanni no evento. “É uma honra ter essa parceria com o Jornal do Comércio porque é um jornal isento e é um jornal do empreendedor. A importância de ter uma empresa tão tradicional como parte da ACPA é enorme, na medida que ele é o veículo que transmite as informações importantes para os empreendedores de Porto Alegre”, exaltou.